МИД Армении обвинил азербайджанских военных в осквернении памятников в Карабахе

МИД Армении обвинил азербайджанских военнослужащих в осквернении памятников в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян опубликовала ролик, на котором видно, как с помощью грузовика сносят каменную стелу. Рядом стоит человек в военной форме. По словам Нагдалян, инцидент случился в селе Аракел.

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В ноябре азербайджанские солдаты разрушили надгробие на армянском кладбище и попали на видео. На кадрах было видно, как вооруженные люди в форме стоят прямо на могиле и сбивают ногами плиту с фотографией усопшего. За кадром слышен смех.

Бои в Нагорном Карабахе, за который армяне и азербайджанцы ведут территориальный спор, вспыхнули в конце сентября. Баку смог восстановить контроль на рядом территорий, потерянных в начале 1990-х годов. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о перемирии. Воюющие стороны остались на занятых позициях, затем Азербайджану были переданы еще три района.