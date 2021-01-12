Бывший премьер Грузии пожертвовал большую часть своего состояния

Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили заявил в интервью изданию Entrepreneur Sakartvelo, что перевел большую часть состояния в свой благотворительный фонд.

По его словам, общая сумма пожертвования вместе с переданными активами составила около полутора миллиардов долларов. Для себя и своей жены олигарх сохранил 200 миллионов долларов. «Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы не потерять мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя», — сказал Иванишвили. Он отметил, что жизнь за счет дивидендов может стать помехой для их роста.

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При этом миллиардер отказался назвать общую сумму своего нынешнего капитала и заявил, что в реальности она меньше, чем пишут в экономических изданиях Forbes и Bloomberg (от пяти до семи миллиардов долларов). В собственности Иванишвили остались также дом в деревне Чорвила Сачхерского района, резиденция на черноморском курорте Шекветили и вертолетная площадка.

11 января бывший премьер заявил, что принял решение навсегда уйти из политики. Он покинул пост председателя «Грузинской мечты» и вышел из партии. Иванишвили разбогател в России в 1990-е годы. С середины 2000-х годов он регулярно попадал в список Forbes как один из богатейших людей планеты.