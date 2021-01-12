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Подаренную Лаврову икону оценили в миллионы евро

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Фото: страница «Сербия | Србија» во «ВКонтакте»

Журналисты раскрыли стоимость иконы, подаренной председателем президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом сообщает телерадиокомпания BN Televizija со ссылкой на свои источники.

Собеседники BN Televizija рассказали, что образ оценивается в 12,5 миллиона евро. Они смогли назвать и его прежнего хозяина — утверждается, что икона якобы принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию после банкротства.

Упомянутое кредитное учреждение фигурировало в нескольких расследованиях Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). BN Televizija уточняет, что после банкротства банка образ оказался на хранении в депозите Bank Srpska. Как именно артефакт попал в Боснию и Герцеговину, не сообщается.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев продолжит требовать возвращения позолоченной православной иконы из Луганска времен Российской империи, подаренной Лаврову председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. По его словам, российские дипломаты «открестились» от реликвии, а председатель президиума БиГ якобы продолжает лгать, утверждая, что Украина не просила возвратить артефакт.

17 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием срочно предоставить информацию об иконе, подаренной Лаврову, а также способствовать ее немедленному возвращению на родину. Россия вернула подарок 23 декабря.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была вручена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».

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