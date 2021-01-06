Украина продолжит требовать возвращения подаренной Лаврову иконы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба продолжит требовать возвращения иконы, подаренной председателем президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, российские дипломаты «открестились» от реликвии. При этом председатель президиума БиГ якобы продолжает лгать, считая, что Украина не просила возвратить им православную икону. «Но господин Додик продолжает врать. Украина и дальше требует возвращения иконы», — подчеркнул Кулеба.

17 декабря, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием срочно предоставить информацию об иконе, подаренной Лаврову, а также способствовать ее немедленному возвращению на родину. «Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины», — объявила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович. Россия вернула подарок 23 декабря.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».