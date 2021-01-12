Решение купить салат принесло мужчине более семи миллионов рублей

Житель американского города Мурсвилл, штат Северная Каролина, решил купить салат и энергетический напиток и сорвал джекпот в 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей). Об этом сообщает издание UPI.

Мэттью Хес (Matthew Hehs) рассказал, что ехал на ночную смену на работу и решил остановиться возле магазина, чтобы купить салат и энергетический напиток. Американец решил приобрести заодно несколько билетов моментальной лотереи, которые взял с собой на работу.

«Я стер защитный слой с первого и не выиграл ничего. Когда я стер второй билет, я опешил. Я трижды перепроверил написанное, и оказалось, что билет принес мне выигрыш в 100 тысяч долларов. Я был весьма взволнован», — заявил Хес.

Мужчина рассказал, что знает, на что потратить деньги. «Мою маму выписывают из больницы, и я сказал ей, что она может не беспокоиться о счетах, так как я точно смогу ей помочь. И я собираюсь позаботиться о местной пожарной службе, отделении шерифа и сотрудниках экстренных службы в округе Айрделл штата Северная Каролина», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что житель американского города Голдсборо, штат Северная Каролина, утверждает, что сорвал куш в лотерею благодаря любви к макаронам с сыром. «На кассе мне дали сдачу, и я уже собирался выйти из магазина, как вдруг что-то мне подсказало, что нужно взять лотерейный билет», — вспоминает американец.