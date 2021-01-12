Басист Nightwish поведал о несправедливости в индустрии и ушел из группы

Басист и второй вокалист финской симфоник-метал-группы Nightwish Марко Хиетала рассказал о том, что покидает коллектив. Об этом он объявил в прощальном заявлении в Twitter.

В обращении к фанатам исполнитель поведал о несправедливости музыкальной индустрии. По его словам, стриминговая компания, курирующая группу, требует от артистов «вдохновения по девять часов пять дней в неделю». При этом он отметил, что доходы распределяются нечестно «даже среди самих музыкантов». «Мы будто банановая республика для индустрии. Концертные промоутеры выжимают проценты даже с продажи нашего мерча», — посетовал рокер.

Хиетала также признался, что страдает хронической депрессией. Он поведал о том, что прошлый карантинный год заставил его «остаться дома и задуматься» о творчестве. Артист сказал, что не собирается уходить из музыки и планирует найти новую почву для творчества. «Не переживайте, я в порядке. У меня два сына, жена, остальная семья, друзья, собака и много любви», — поделился он. Музыкант попросил СМИ, бренды и других артистов не обращаться к нему хотя бы до следующего года. Однако он отметил, что выступит еще на некоторых концертах с Nightwish, запланированных на 2021 год.

Группа Nightwish была основана в 1996 году в финском городе Китеэ. Коллектив исполняет песни преимущественно на английском языке с женским вокалом. Марко Хиетала играл в группе с 2002 года.