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Россия приостановила выдачу электронных виз из-за коронавируса

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия приостановила выдачу электронных виз иностранным гражданам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на специализированном сайте консульского департамента МИД России.

В сообщении указывается, что такие меры были предприняты для того, чтобы обеспечить безопасность страны и не допустить распространения коронавируса на территории России. Консульский департамент уточняет, что выдача виз онлайн будет приостановлена до особого распоряжения российского правительства.

С января 2021 года граждане более 50 государств получили возможность посетить Россию по электронной визе. Новая виза оформляется как однократная — на срок до 60 дней с разрешенным сроком пребывания в России до 16 суток. Консульский сбор составляет 40 долларов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать электронные визы в Россию бесплатными. Как отметила Догузова, из-за сложившейся на фоне пандемии коронавируса ситуации в стране появилась необходимость принимать нестандартные решения и выдвигать «дерзкие идеи». Среди них, в частности, она упомянула задумку раздавать визы иностранцам весь 2021 год.

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