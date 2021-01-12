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Стало известно об отстранениях офицеров полиции Капитолия после штурма

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Фото: LEAH MILLIS / Reuters

По меньшей мере двое сотрудников полиции Капитолия были отстранены после штурма здания сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Конгрессе.

Согласно заявлениям источников, больше дюжины офицеров находятся под расследованием за предполагаемое участие в демонстрациях или их поддержку. Отмечается, что сейчас изучаются действия всех сотрудников полиции, которое каким-либо образом были вовлечены в произошедшее. Так, в отношении нескольких офицеров были начаты расследования из-за их постов в социальных сетях, которые критиковали избранного президента Джо Байдена или поддерживали заявления о фальсификациях на выборах главы государства.

Ранее сообщалось, что офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд скончался через три дня после штурма здания. Руководство выразило официальные соболезнования его родным и коллегам, не назвав причин смерти правоохранителя. Однако агентству Associated Press стало известно, что 51-летний американец совершил самоубийство.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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