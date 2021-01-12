Стало известно об отстранениях офицеров полиции Капитолия после штурма

По меньшей мере двое сотрудников полиции Капитолия были отстранены после штурма здания сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Конгрессе.

Согласно заявлениям источников, больше дюжины офицеров находятся под расследованием за предполагаемое участие в демонстрациях или их поддержку. Отмечается, что сейчас изучаются действия всех сотрудников полиции, которое каким-либо образом были вовлечены в произошедшее. Так, в отношении нескольких офицеров были начаты расследования из-за их постов в социальных сетях, которые критиковали избранного президента Джо Байдена или поддерживали заявления о фальсификациях на выборах главы государства.

Ранее сообщалось, что офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд скончался через три дня после штурма здания. Руководство выразило официальные соболезнования его родным и коллегам, не назвав причин смерти правоохранителя. Однако агентству Associated Press стало известно, что 51-летний американец совершил самоубийство.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.