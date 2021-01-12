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Мишустин освободил от должности замминистра транспорта

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Юрий Цветков
Юрий Цветков
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта Юрия Цветкова по его просьбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства распоряжение кабмина.

Юрий Цветков с августа 2018 года занимал должность замглавы Минтранса, возглавлял Федеральное агентство морского и речного транспорта. С ноября 2019 года — заместитель министра транспорта России, он курировал вопросы судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также главу Минтранса Евгения Дитриха, главу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

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