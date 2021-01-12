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Выданный за здоровье жир моделей на обложке Cosmopolitan возмутил врача

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Изображение: Cosmopolitan

Сотрудника национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), психиатра Макса Пембертона (Max Pemberton), возмутила обложка февральского номера журнала Cosmopolitan. Своим мнением он поделился с Daily Mail.

На первой странице нового выпуска разместили фотографию трех полных женщин в спортивных костюмах. «Это — здоровье!» — гласит лозунг, также напечатанный на изображении.

Пембертон, в свою очередь, раскритиковал редакцию журнала за навязывание обществу вредных привычек «под прикрытием бодипозитивного посыла». По его словам, ожирение перестало быть качественным определением человеческого тела и выдается за характеристику индивидуальности.

«Теперь быть толстым или нет — это выбор, который защищают и призывают уважать. Утверждать обратное, например, что лишний вес — фундаментально вреден для здоровья, и что человек должен пытаться избавиться от него, — считается позором», — высказался специалист.

В заключение Пембертон добавил, что такие обложки Cosmopolitan особенно безответственны, поскольку они прославляют ожирение во времена пандемии коронавируса, хотя люди с лишним весом находятся в группе риска.

В апреле 2020 года медики посоветовали сбросить лишний вес для снижения рисков заражением коронавирусом. Статистика Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC) показала, что три четверти британских пациентов с диагнозом COVID-19 имели избыточный вес или страдали ожирением. Кроме того, сотрудники Нью-Йоркского университета выяснили, что ожирение является одним из главных факторов риска развития тяжелых заболеваний, спровоцированных коронавирусом.

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