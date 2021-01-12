Выданный за здоровье жир моделей на обложке Cosmopolitan возмутил врача

Сотрудника национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), психиатра Макса Пембертона (Max Pemberton), возмутила обложка февральского номера журнала Cosmopolitan. Своим мнением он поделился с Daily Mail.

На первой странице нового выпуска разместили фотографию трех полных женщин в спортивных костюмах. «Это — здоровье!» — гласит лозунг, также напечатанный на изображении.

Пембертон, в свою очередь, раскритиковал редакцию журнала за навязывание обществу вредных привычек «под прикрытием бодипозитивного посыла». По его словам, ожирение перестало быть качественным определением человеческого тела и выдается за характеристику индивидуальности.

«Теперь быть толстым или нет — это выбор, который защищают и призывают уважать. Утверждать обратное, например, что лишний вес — фундаментально вреден для здоровья, и что человек должен пытаться избавиться от него, — считается позором», — высказался специалист.

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В заключение Пембертон добавил, что такие обложки Cosmopolitan особенно безответственны, поскольку они прославляют ожирение во времена пандемии коронавируса, хотя люди с лишним весом находятся в группе риска.

В апреле 2020 года медики посоветовали сбросить лишний вес для снижения рисков заражением коронавирусом. Статистика Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC) показала, что три четверти британских пациентов с диагнозом COVID-19 имели избыточный вес или страдали ожирением. Кроме того, сотрудники Нью-Йоркского университета выяснили, что ожирение является одним из главных факторов риска развития тяжелых заболеваний, спровоцированных коронавирусом.