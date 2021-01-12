Фильм «Чудо-женщина: 1984» предложили выдвинуть на «Оскар» во всех номинациях

Компания Warner Bros. предложила выдвинуть фильм «Чудо-женщина: 1984» на премию «Оскар» во всех номинациях. Об этом сообщает ComicBook.

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Студия попросила Американскую академию кинематографических искусств и наук рассмотреть картину в качестве кандидата в каждой категории, включая «Лучший фильм» и «Лучшая актриса» (главную роль в картине исполнила Галь Гадот). В Warner Bros. посчитали, что наград также достойны продюсеры Дебора и Зак Снайдер, режиссер Патти Дженкинс и сценаристы Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм, актрисы и актеры Кристен Виг, Робин Райт, Конни Нильсен, Крис Пайн и Педро Паскаль, художник по костюмам Линди Хемминг, композитор Ханс Циммер и оператор Мэттью Дженсен.

Мировая премьера проекта состоялась 16 декабря. В России ленту начнут показывать с 14 января. «Чудо-женщина: 1984» является сиквелом фильма 2017 года «Чудо-женщина». Его действие разворачивается в 1984 году, во время Холодной войны. Главная героиня Диана работает старшим антропологом в Смитсоновском институте в Вашингтоне, но продолжает бороться с преступностью как Чудо-женщина.