Хакеры слили в сеть данные о вакцинах от коронавируса

Хакеры слили в сеть данные о лекарствах и вакцинах от COVID-19, полученные в результате взлома Европейского агентства лекарственных препаратов (EMA) в конце прошлого года. Об этом сообщил сам регулятор, соответствующее заявление размещено на его сайте.

В EMA сообщили, что в настоящий момент правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры по факту правонарушения. В регуляторе добавили, что взлом и слив данных не сказался на его работе и не повлиял на сроки изучения и одобрения лекарственных препаратов и вакцин от коронавируса.

Об атаке на регулятор стало впервые известно в начале декабря 2020 года. Агентство заявило, что уведомило юридические и физические лица, чьи данные были похищены в результате взлома. В EMA также заявили, что привлекли к расследованию инцидента стороннюю компанию.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что хакеры получили доступ к документации, касающихся их препарата, но неизвестно, коснулась ли атака данных по другим вакцинам, находящимся на рассмотрении европейского регулятора. Bloomberg сообщает, что акции Pfizer упали на 2,2 процента, а американские депозитарные расписки BioNTech — на 5,1 процента.