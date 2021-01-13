Раскрыты три самых популярных города среди россиян для поездок на Новый год

Любимыми направлениями внутреннего туризма на Новый год для россиян стали Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Также в лидерах оказались рейсы в Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды и Калининград. При этом на поезде россияне активно путешествовали в другие три города: Нижний Новгород, Казань и Владимир.

Вдобавок эксперты раскрыли, что самыми популярными зарубежными направлениями стали Ереван, Стамбул, Бишкек и Анталья.

В целом, по данным аналитиков, в минувшие новогодние праздники 97 процентов российских туристов выбрали поездки внутри страны, и только три процента путешествовали за границу.

Ранее в начале января сообщалось, что любимым направлением внутреннего туризма на Новый год у богатых россиян стал Санкт-Петербург, а самым востребованным курортом оказались Мальдивы. Также путешественники присмотрелись к Карелии, Алтаю, Сочи и Камчатке. В пятерку самых популярных зарубежных направлений вошли ОАЭ, Сейшелы, Занзибар и Турция.