Армения напомнила Азербайджану об армянских погромах в Баку

Министерство иностранных дел Армении к 31-годовщине начала армянских погромов в Баку обвинило Азербайджан в отсутствии наказания для их организаторов. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте ведомства.

По словам дипломатов, руководство Азербайджана до сих пор прославляет вдохновителей этнических чисток, которые начались в 1990-м году, не пытаясь найти ответственных за их организацию и исполнение. «Антиармянская политика азербайджанских властей была направлена ​​не только на проживавшее в Баку веками армянское население, но и на армянское историческое и культурное наследие города», — говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что помимо погромов в Баку проходила массовая депортация армянского населения. Они сравнили этот процесс с ситуацией в Нагорном Карабахе и заявили, что власти Азербайджана и сейчас продолжают совершать в регионе военные преступления.

Беспорядки на этнической почве в Баку начались 13 января 1990 года. Им предшествовало обострение ситуации на границе Армянской и Азербайджанской ССР из-за территориального конфликта в Нагорном Карабахе. По различным оценкам, во время погромов погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек, несколько тысяч армян вынуждены были покинуть свои дома и бежать.

Власти Азербайджана считают, что беспорядки были организованы провокаторами, чтобы дать повод для введения в столицу советских вооруженных сил.