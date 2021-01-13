Депутат Верховной Рады назвал Украину полуколонией

Депутат Верховной Рады Украины, бывший спикер МИД Олег Волошин назвал республику полуколонией. Об этом он заявил в эфире NewsOne, передает РИА Новости.

По словам депутата, России проще разговаривать о ситуации в Донбассе с избранным президентом США Джо Байденом, чем с украинскими властями, поскольку из Киева «все время звучат заявления, что давайте подождем, пока Байден станет президентом».

«Мы настолько уже полуколония непонятная, что нам дают понять публично, открыто, что зачем вообще о чем-то договариваться с [президентом Украины Владимиром] Зеленским — дождемся, что Байден скажет», — сказал Волошин.

В июле 2020 года депутат заявил, что суверенитет Украины «полностью отдан под внешнее управление». Волошин призвал власти заняться социальным и экономическим развитием страны, чтобы неподконтрольные территории захотели вернуться в ее состав. «Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают?» — посетовал политик.