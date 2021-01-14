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В России обследовали заболевшего коронавирусом кота

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Soeren Stache / ZB

Ученые Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева. впервые в стране обследовали заболевшего коронавирусом домашнего кота. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, там провели генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, который был выявлен у животного с помощью мазков. Возбудители заболевания хозяйки и кота оказались практически идентичны. Они относятся к наиболее распространенному в России типу и не имеют замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей, отметили ученые.

Предполагается, что животное заразилось от хозяев, которые заболели коронавирусом раньше. У кота наблюдалась повышенная температура, апатия и отказ от пищи. На данный момент питомец идет на поправку, сообщили в НИИ.

Исследователи выразили мнение, что единственным источником инфицирования животных по-прежнему являются их хозяева. Сами питомцы не способны заражать ни друг друга, ни человека, добавили там.

Ранее зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения гориллы коронавирусом. Скорее всего, приматы заразились от работника парка, который переболел коронавирусом в бессимптомной форме, предположили там.

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