Наряд Пелоси на дебатах об импичменте Трампа привлек внимание пользователей сети

Наряд демократки Нэнси Пелоси на дебатах об импичменте Дональда Трампа привлек внимание пользователей сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

80-летняя представительница Конгресса США появилась на мероприятии в платье черного цвета длины миди с высоким горлом, разрезом на груди и рукавом три четверти. Ее образ дополнили золотые украшения, темно-синяя защитная маска с цветочным принтом и туфли на каблуке с острым носом.

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Пользователи сети обратили внимание на то, что Пелоси уже появлялась в этом же наряде во время импичмента Трампа в 2019 году. «Новая классика — маленькое черное платье импичмента», «Вы осознаете, что ваше президентство под угрозой, когда у спикера на всякий случай есть "платье для импичмента"», «Я так рад, что она его сохранила», «Этот наряд повидал половину всех импичментов в истории США», «Это очень смешно!» — писали они.

Ранее в январе Пелоси объяснила угрозу Трампа на дебатах об импичменте. По ее словам, американский лидер разжигал вооруженный мятеж и восстание против страны. Демократка назвала Трампа очевидной и актуальной опасностью, а также угрозой свободе, самоуправлению и верховенству закона. Она также обвинила главу Белого дома во лжи из-за результатов выборов и «сеянии сомнений в демократии».