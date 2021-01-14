Боец Bellator попал в аварию и лишился сестры

Нидерландский кикбоксер и боец смешанного стиля (MMA) Робин Ван Руусмален и его сестра попали в аварию. Об этом сообщает MMA Fighting.

31-летний боец Bellator и его сестра Мелисса находились в автомобиле, в который врезался грузовик. Девушка скончалась от полученных травм. Водитель грузовика был задержан полицией. О состоянии здоровья самого спортсмена не сообщается.

Bellator уже выступил с заявлением по данному поводу. «Наши мысли сейчас с семьей Робина в этот тяжелый момент», — сообщил представитель организации MMA Fighting.

Руусмален выступает в кикбоксерском промоушене GLORY. На его счету 53 победы, 13 из которых — нокаутом. Также он потерпел 18 поражений. В MMA он провел два поединка, одержав две победы.

Руусмален присоединился к Bellator в мае 2019-го, однако еще не дебютировал под эгидой промоушена.