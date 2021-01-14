Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

Вакансия пилота стала одной из самых высокооплачиваемых в январе. В Краснодарском крае такому специалисту готовы предложить более 600 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование HeadHunter.

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В Москве самой высокооплачиваемой вакансией стал руководитель проекта (от 500 тысяч рублей в месяц). На зарплату от 300 тысяч рублей в месяц может претендовать старший разработчик Java. Врачу-анестезиологу-реаниматологу в Москве предлагают от 280 до 420 тысяч рублей.

Эксперты назвали и другие вакансии с высокими зарплатами. Ведущему специалисту отдела бухучета со знанием английского языка готовы платить от 320 тысяч рублей в месяц, главному технологу фармацевтического производства — до 430 тысяч рублей.

Специалисты в регионах также могут претендовать на высокий заработок. Например, в Астрахани главному агроному предлагают от 300 до 500 тысяч рублей в месяц на руки, а врачу-терапевту в Тюмени — от 300 тысяч.

Одни из самых высокооплачиваемых вакансий в декабре прошлого года оказались в медицине. Так, врач-рентгенолог в Москве может рассчитывать на зарплату в 250 тысяч рублей. Разработчикам мобильных предложений для iOS в Москве готовы платить от 210 до 260 тысяч рублей в месяц.