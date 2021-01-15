Дочь Трампа вышла в свет в облегающем наряде и прослыла беременной

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет в облегающем наряде и прослыла беременной в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя Трамп запечатлена в красном платье длины миди по фигуре и лакированных туфлях на каблуках. Ее засняли, когда она выходила из автомобиля возле Белого дома.

Пользователи сети обругали внешний вид американской бизнесвумен и посчитали, что она ждет ребенка. «Пополнела. И впрямь начинает выглядеть как ее мама», «Из-за этого платья она выглядит очень квадратной, оно не подходит ее фигуре», «Она беременна или переедает от стресса?», «Все, чего она добилась, — это до неприличия дорогой гардероб», «Дьявол в красном платье», — высказывались они.

В декабре 2020 года Иванку Трамп заподозрили в появлении на митинге в парике и высмеяли в сети. Она была одета в белую водолазку, облегающие джинсы и пальто синего цвета бренда Altuzarra, а также высокие коричневые сапоги. При этом густые длинные волосы дочери Трампа были уложены волнами.