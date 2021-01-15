В России собрались запретить государству покупать банки

Министерство экономического развития России внесло в правительство законопроект о запрете на покупку государством акций или долей частных банков, за исключением особых случаев. Об этом со ссылкой на источник в кабинете министров, подтвердивший подлинность документа, сообщает РБК.

Речь идет о поправках в закон «О защите конкуренции». Необходимость запрета в пояснительной записке объясняется ростом доли государства в финансовом секторе. Еще в 2018 году она достигла 70 процентов.

В ведомстве подтвердили отправку законопроекта. Замминистра Илья Торосов назвал такую поддержку частников крайне важной для создания оптимальных условий развития конкуренции в отрасли. В Минфине в свою очередь указали, что получили документ на рассмотрение еще в 2019 году и согласовали его.

Поправки касаются Российской Федерации, ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а также Центробанка и банков с государственным участием более 50 процентов. Если выяснится, что запрет на покупку нарушен, суд может отменить сделку.

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Исключения сделаны для ряда случаев. В первую очередь речь идет о прямом распоряжении президента и правительства, например, в случае попадания банка под зарубежные санкции. Выведены из-под его действия сделки РЕПО сроком до 30 дней, проходящие под залогом ценных бумаг, и операции внутри группы. Покупатели с госучастием по-прежнему смогут покупать акции и доли частных банках на пенсионные и страховые деньги или же если его включат в паевый инвестиционный фонд (ПИФ).

Исключение сохраняется и для Центробанка. Ему предлагается оставить право на санацию, хотя ее срок и не должен превышать пяти лет с момента приобретения. Продлить его может президент. Это ограничение не распространяется на те банки, что уже находятся под контролем регулятора.

Ассоциация банков России оценивает долю госбанков в активах сектора по состоянию на 1 октября 2020 года в 74 процента. В 2017 года этот показатель изменялся несущественно. В совокупном капитале их доля составляет 70 процентов. Рост за три года — 4 процентных пункта, за семь лет — 20.

Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков указывает, что законопроект МЭР выглядит беззубым, так как не содержит реальных механизмов ограничения роста доли госбанков. По его словам, если у ЦБ остается право на санацию, а при отсутствии покупателей ее можно продлевать, то ситуация будет не слишком отличаться от сегодняшней.

В свою очередь управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил, что поправки, в случае их принятия, могут стать важным сигналом. Эксперт объяснил, что можно будет говорить о нежелании большой части элит дальнейшего вхождения государства в банки.

В самом Банке России считают законопроект излишне строгим. В первую очередь там указывают, что обязанность продавать санируемую финансовую организацию в течение пяти лет может негативно повлиять на ее стоимость. Представитель регулятора заверил, что для продажи взятых под контроль банков делается все необходимое, хотя ни одну сделку провести не удалось.

Ранее стало известно, что Центробанк готовится обязать банки отвечать на жалобы клиентов. Проект закона собираются подготовить к весне этого года.