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В аэропорту Франкфурта началась полицейская операция из-за забытого багажа

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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично перекрыли первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования. Об этом пишет РИА Новости.

«Пассажиров просят следовать инструкциям сотрудников службы безопасности на месте», — говорится в сообщении аэропорта.

Полиция города рассказала, что операция была связана с забытым багажом. На данный момент багаж не представляет опасности. Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в аэропорту, продолжаются поиски третьего.

В декабре прошлого года в багажном отделении московского аэропорта Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном. Изменение радиационного фона в одной из сумок было зафиксировано во время сортировки багажа в багажном отделении терминала Б. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

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