Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах

В январе российские магазины будут вводить скидки и акции, чтобы подогреть упавший после новогодних праздников спрос. Это в разговоре с радио Sputnik предсказал доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, средний чек в январе снижается по сравнению с декабрем: россиянам не нужно покупать столько же продуктов, в том числе дорогостоящих, как в канун праздников. Эксперт полагает, что высокой прибыли торговые сети постараются добиться за счет большого объема продаж.

«Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене», — пояснил Холод, призвав россиян присмотреться к акционным товарам.

В первую очередь, отметил экономист, акции будут на праздничные продукты: икру и шампанское, а также на деликатесы с ограниченным сроком годности.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не увидели риска для того, чтобы в России возник дефицит сахарного песка и растительного масла ни сейчас, ни в перспективе. В объединении отметили, что поставщики и торговые сети назначают цены, согласно с установленными правительством протоколами.