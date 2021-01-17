Цзю назвал способ вернуть Нурмагомедова в спорт

Бывший российский боксер Константин Цзю назвал способ вернуть бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в спорт. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Цзю заявил, что главное — получить разрешение от матери Нурмагомедова. «Моя мама так и не захотела, чтобы я выступал. Свое слово я держу. Для Хабиба решение мамы имеет значение. И это правильно», — добавил он. Также спортсмен посчитал, что россиянину нужна мотивация и правильное финансовое предложение.

16 января президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выступил с обращением относительно будущего российского бойца. По его словам, Нурмагомедов может вернуться, если спортсмены на турнире UFC 257 покажут выдающиеся результаты и вызовут у него желание вернуться.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гейджи. Решение уйти из спорта он объяснил желанием проводить больше времени с матерью, которая не хочет, чтобы он дрался без наблюдения отца.

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