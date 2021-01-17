Российскому слесарю пообещали проститутку и обманули на 200 тысяч рублей

В Москве мошенники обманули на 200 тысяч рублей россиянина, пожелавшего провести вечер в компании проститутки. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

26-летний слесарь из Зеленограда заказал услуги женщины на специальном сайте, но оказалось, что требуется предоплата. Потерпевший перевел 29 тысяч рублей. Через некоторое время он снова позвонил по данному номеру, и ему ответил мужской голос, сообщивший, что он совершил неверный перевод, из-за чего касса онлайн-притона перестала работать.

От слесаря потребовали 185 тысяч рублей на устранение затруднений, пригрозив расправой ему и членам его семьи. Испуганный мужчина оформил кредит в банке и перевел деньги на счет притона. После этого с ним связался представившийся Хасаном Седым мошенник и велел отдать еще полмиллиона рублей. Только потом слесарь понял, что проститутка не приедет на вызов и что его обманывают. Он обратился с заявлением в полицию.

15 января сообщалось, что в Саратове полиция возбудила уголовное дело из-за не приехавшей к клиенту проститутки. 22-летний мужчина заказал интимные услуги и оплатил переводом затребованную сумму в размере 16 тысяч рублей, однако саму «услугу» он так и не получил.