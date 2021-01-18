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Названа причина эвакуации Капитолия

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Фото: Win McNamee / Reuters

Капитолий США был временно закрыт и эвакуирован из-за избыточной осторожности охранной службы, отреагировавшей на пожар неподалеку от комплекса зданий. Об этом сообщает охраняющая правительственные здания Секретная служба США у себя в Twitter.

В сообщении силовиков говорится, что небольшой пожар, вызвавший тревогу, был потушен. «Никакой угрозе публичной безопасности нет», — сказано в посте.

Вскоре после того, как здание Конгресса было заблокировано, а работники эвакуированы, уже была известна причина задымления, вызвавшего тревогу. Оказалось, что под эстакадой в нескольких кварталах от Капитолия, где располагались палатки бездомных, начался пожар.

6 января сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, не признающие итоги ноябрьских выборов президента, штурмовали Капитолий. Это произошло во время митинга, переросшего в столкновения с полицией. Погибли пять человек.

Предыстория: Капитолий эвакуировали из-за пожара в лагере бездомных
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