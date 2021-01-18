Капитолий эвакуировали

Здание Капитолия в американской столице Вашингтоне эвакуировали. Об этом сообщает NBC News на своей странице в Twitter.

Как отмечается, территория Конгресса в настоящее время на локдауне. Сотрудникам объявили, что из-за внешней угрозы безопасности закрыты все входы и выходы. Их также попросили отойти от окон и дверей, а также найти укрытие, если они находятся вне помещения.

Видео с места выложил на своей странице канадский журналист Джексон Просков. На кадрах виден дым, поднимающийся над зданием, при этом видно, что от него убегают люди.

Позднее NBC News прояснил, что эвакуация была вызвана пожаром. Он произошел на месте сборища бездомных рядом с территорией Капитолия. В Twitter также появились фотографии очевидцев: на них видно, что огонь вспыхнул под эстакадой. Отмечается, что место находится в нескольких кварталах от здания Конгресса.

6 января сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, не признающие итоги ноябрьских выборов президента, штурмовали Капитолий. Это произошло во время митинга, переросшего в столкновения с полицией. Погибли пять человек.