Раннюю запись участников Radiohead выставят на аукцион

Раннюю запись участников британской группы Radiohead выставят на аукционные торги. Об этом сообщает британское издание NME.

Речь идет о демозаписи участников Radiohead, которая была создана в 1986 году до того, как гитарист группы Джонни Гринвуд присоединился к коллективу. Тогда они назывались On A Friday. Название происходит от дня недели, когда члены рок-группы собирались на репетицию в абингдонской школе в графстве Оксфордшир.

Кассета является единственной существующей копией. В 2013 году она была продана коллекционеру из США. Предполагается, что демозапись, включающая шесть необработанных ранних работ коллектива, три из которых ни разу не были обнародованы, будет выставлена на аукционе за две тысячи фунтов стерлингов (около 200 тысяч рублей). Торги проведет дом Omega Auctions 26 января.

Ранее сообщалось о том, что фронтмен британской рок-группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончионе. Свадьба состоялась на вилле в Багерии.