99-летняя актриса раскрыла секрет долголетия

Американская актриса и комедиантка Бетти Уайт назвала секретом долголетия чувство юмора. Об этом сообщает сайт телеканала KGUN 9.

Бетти Уайт (Betty White) родилась 17 января 1922 года в городе Оук-Парк, штат Иллинойс. Она всегда была известна как защитница животных и мечтала стать лесничим, хотя в те времена карьера лесничего была недоступной для женщин. Когда Уайт было 88 лет, Лесная служба США назначила ее почетным лесничим.

В 2016 году актриса раскрыла секрет долголетия и моложавой внешности. Она объяснила, что все дело в любви к животным. В январе 2021 года Уайт добавила, что чувство юмора также очень важно.

«Не принимайте себя слишком всерьез. Вы можете лгать другим, но вы не можете лгать себе», — сказала она.

Уайт отметила, что ей повезло с хорошим здоровьем, поэтому 99-летие для нее не сильно отличается от 98-летия.

Ранее сообщалось, что жительница калифорнийского города Инглвуд отпраздновала 70-летие фотосессией в купальнике и раскрыла секрет своей молодости. Женщина объяснила, что своей молодой внешностью она обязана исключительно спорту и правильному питанию.