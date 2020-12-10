55-летняя модель раскрыла секрет молодости без пластических операций

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова раскрыла секреты сохранения молодости без помощи пластических операций. Информация появилась на ее странице в Instagram.

55-летняя манекенщица опубликовала два ролика, записанные в ванной комнате ее собственного дома. Она показала свой ежедневный уход за лицом и косметические средства, используемые перед важными мероприятиями.

Знаменитость рассказала, что не умывается водой по утрам, поскольку ее кожа склонна к сухости. Исключением являются дни, когда она занимается спортом: тогда для очищения модель использует отшелушивающее средство бренда Beauty Pie. В остальных случаях она распыляет на лицо тонер и наносит увлажняющий крем той же марки.

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По словам Поризковой, перед важными мероприятиями она применяет скраб за 38 долларов (2788 рублей) и патчи для глаз за 75 долларов (5501 рубль): оба средства производятся брендом Peter Thomas Roth. Затем модель использует тканевую маску для лица Beauty Pie или коллагеновую от американской компании Elevate CBD Cosmetics.

Актриса добавила, что после нанесения масок она проводит в горизонтальном положении от 10 до 15 минут. «Чем дольше вы будете держать средство на лице — тем лучше. Это хорошее время, чтобы отдохнуть или помедитировать», — заключила манекенщица.

В августе подтянутое тело Паулины Поризковой удивило ее поклонников. Она поделилась снимком, на котором показала рельефный пресс. Модель запечатлели в спортивном топе и брюках.