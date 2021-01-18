Лавров заявил о планах заблокировать Telegram на Западе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему известно о планах заблокировать мессенджер Telegram на Западе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно», — отметил министр в ходе ежегодной пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») потребовала от компании Apple удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений. По данным The Washington Post, организация подала иск в суд с соответствующим требованием в воскресенье, 17 января. Ее представители обвинили руководство мессенджера в отсутствии мер по отношению к пользователям, которые распространяли сообщения с экстремистским содержанием.