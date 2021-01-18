Мир
 
Последние новости
Удар молнии в мужчину попал на видео
В Одессе националисты устроили травлю еврейского ресторана за пост в соцсетях
Заявивший о пытках аспирант МГУ признан виновным в поджоге офиса «Единой России»
Стоимость российской пшеницы побила многолетний рекорд
Часто путешествующая россиянка назвала страны с самыми «приставучими» мужчинами
В немецкой больнице произошла вспышка неизвестной мутации коронавируса
Названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата
ВМС США испытают «уничтожителя» ЧФ России в реальном бою
Путин поручил разобраться с трудовыми мигрантами
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров заявил о планах заблокировать Telegram на Западе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему известно о планах заблокировать мессенджер Telegram на Западе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно», — отметил министр в ходе ежегодной пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») потребовала от компании Apple удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений. По данным The Washington Post, организация подала иск в суд с соответствующим требованием в воскресенье, 17 января. Ее представители обвинили руководство мессенджера в отсутствии мер по отношению к пользователям, которые распространяли сообщения с экстремистским содержанием.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
От Apple потребовали удалить Telegram из магазина приложений
Павла Дурова назвали вторым богатейшим человеком России
Дуров объявил крупнейшую цифровую миграцию в истории человечества