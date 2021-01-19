Женщина занималась спортом по 28 минут в день и похудела на 12 килограммов

Жительница австралийского города Сидней похудела на 12 килограммов, тратя на упражнения 28 минут в день. Об этом пишет издание Daily Mail.

33-летняя Натали Хемблин-Уокер (Natalie Hamblin-Walker) перестала вести здоровый образ жизни, когда училась в университете. Она не следила за размером порций, налегала на сладости, ела фастфуд и лапшу быстрого приготовления и в результате располнела до 73 килограммов.

Хемблин-Уокер была недовольна тем, как выглядит, и жаловалась на постоянную усталость. Ей хотелось снова быть здоровой и подтянутой. Чтобы восстановить форму, она стала следовать программе упражнений 28 by Sam Wood и заниматься спортом по 28 минут в день.

«Программа снабжает меня ежедневными упражнениями, которые я могу делать у себя дома, — объясняет женщина. — Это нетрудно и занимает всего 28 минут, четыре процента моего дня». Кроме того, по субботам она посещала спортзал.

Рацион также пришлось изменить. Австралийка отказалась от фастфуда и старается употреблять меньше алкоголя, когда встречается с друзьями. «Я стала есть натуральные продукты всех цветов радуги: фрукты, овощи, нежирное мясо», — рассказывает она.

Менее чем за шесть месяцев Натали Хемблин-Уокер похудела до 61 килограмма. «Теперь я чувствую себя легче, и у меня гораздо больше энергии», — признается австралийка..

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день.