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Суд Таиланда посадил женщину на 43 года за оскорбление короля

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Фото: AP

Суд в Таиланде приговорил женщину к 43 с половиной годам тюремного заключения по статье об оскорблении короля и монархии. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает The Independent.

Преступнице более 60 лет, она государственная служащая. Женщину признали виновной в почти трех десятках нарушений этой статьи: она публиковала в социальных сетях аудиосообщения с критикой тайского режима. Изначально ее приговор был в два раза больше и составлял 87 лет, но его сократили вдвое после того, как она признала вину. Это самый крупный подобный приговор за последние годы: предыдущий «рекорд» принадлежал продавцу, которого посадили на 35 лет.

«Вердикт суда шокирует и показывает, насколько жестоко власть готова наказывать критику монархии», — заявил журналистам представитель правозащитной организации Human Rights Watch Сунай Пхасук.

По статье об оскорблении королевской власти в Таиланде назначают сроки от 3 до 15 лет за каждый случай. До недавнего времени ее использовали только как орудие для точечного политического преследования, а не для того, чтобы действительно преследовать инакомыслящих. Однако после того как в стране начались протесты сторонников реформ, ее стали применять в соответствии с буквой закона.

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