Телеведущая стала жертвой мошенников и лишилась работы

Индийская телеведущая Нидхи Раздан (Nidhi Razdan) стала жертвой мошенников, которые притворились сотрудниками Гарвардского университета и пригласили ее преподавать. Поверив им, Раздан уволилась с телеканала NDTV и лишилась работы, пишет The Wire.

Ведущая рассказала, что получила первое письмо от мошенников в ноябре 2019 года. Ее пригласили поучаствовать в одном из мероприятий, устраиваемых Гарвардским университетом, а затем позвали на должность преподавателя. Раздан отправила резюме, не надеясь получить положительный ответ, но затем ей предложили попробовать пройти онлайн-собеседование, которое продлилось 90 минут.

Раздан подчеркнула, что все письма приходили с официального университетского электронного адреса, поэтому она не подозревала, что общается с мошенниками. Кроме того, злоумышленники писали ее предыдущим работодателям и просили отправить рекомендательные письма, что создавало иллюзию достоверности происходящего.

В марте телеведущую пригласили на ознакомительный семинар, но его якобы пришлось отменить из-за коронавируса. Затем злоумышленники сообщили Раздан, что ее занятия должны начаться в сентября, но в итоге притворились, что из-за коронавируса перенесли их на январь. При этом телеведущей пообещали, что с сентября начнут платить ей зарплату.

Когда деньги не поступили в срок, Раздан заподозрила неладное. Сперва она списала это на внутренние проблемы университета, а затем написала письмо главе кадровой службы и декану факультета, на котором она якобы преподавала. Из ответного письма она узнала, что в университете нет сотрудников, с которыми она общалась в течение последнего года.

Шокированная ведущая написала в Гарвард о мошенничестве с использованием их официальной электронной почты, а затем показала полученные за год письма своему адвокату. Тот констатировал, что она стала жертвой крупной фишинговый атаки: злоумышленники хотели украсть деньги с ее банковского счета и получить доступ к личным данным. Раздан подчеркнула, что отправляла мошенникам множество личных сведений, чтобы устроиться на работу и оформить рабочую визу, в том числе паспортные данные.

В итоге телеведущая обратилась в полицию. Она добавила, что чувствует себя злой и разочарованной, но надеется, что мошенники не успели нанести ей никакого реального вреда. «Это отличный урок для меня и для всех нас: никогда не верьте ничему онлайн», — заключила Раздан.