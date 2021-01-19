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Опубликовано видео купания Путина в проруби

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Президент Владимир Путин окунулся 19 января в прорубь, приняв участие в крещенских купаниях. Видео опубликовано в Telegram-канале агентства РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не изменяет традиции крещенских купаний.

16 января глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион порекомендовал россиянам на фоне эпидемии коронавируса отказаться от крещенских купаний.

В тот же день Роспотребнадзор порекомендовал гражданам, которые все же намерены окунуться в прорубь, плотно поужинать и воздержаться от алкоголя и кофе.

По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, выяснилось, что большинство россиян (74 процента) не планируют принимать участие в крещенских купаниях в этом году.

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