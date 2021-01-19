Четверть россиянок не захотели делиться премией с мужьями

Большинство россиян (77 процентов) заявили, что сообщат о полученной премии своей семье и поделятся деньгами. Мужчин, готовых поступить таким образом, на 17 процентов больше, чем женщин. Об этом говорится в опросе Superjob.

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Около 11 процентов респондентов готовы рассказать о премии, но делиться деньгами не будут. Еще 6 процентов предпочитают не говорить о незапланированном доходе жене или мужу. Четверть женщин (25 процентов) отметили, что поделятся с супругом новостью о премии, однако совместно тратить полученные деньги готовы лишь 18 процентов опрошенных. Еще 7 процентов вообще не скажут о дополнительном заработке. Опрос также показал, что чем выше доход, тем охотнее люди готовы сообщать семье о премии.

Ранее около трети россиян (28 процентов) пожаловались, что на их текущем месте работы нет возможности получить премию. Большинство респондентов (66 процентов) все же отметили, что вероятность ее получить есть.

Основная причина для премий в российском бизнесе — достижение и перевыполнение целевых показателей. Об этой причине премирования сообщил 61 процент респондентов, на втором месте оказались переработки (51 процент опрошенных), третье место — инициативность и новые идеи (29 процентов).