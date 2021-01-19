Пьяная модель напала на полицейского из ненависти к мужчинам

Модель онлайн-платформы OnlyFans, предоставляющей пользователям доступ к контенту за определенную плату, напала на сотрудника полиции из ненависти к мужчинам, будучи в нетрезвом состоянии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Незадолго до инцидента 28-летняя Кейли Лоус (Kayleigh Laws) работала на частной вечеринке, приуроченной к гоночному фестивалю Goodwood Revival. Модель покинула мероприятие и села в машину вместе со своими подругами. Сотрудники службы безопасности были обеспокоены манерой ее вождения, поэтому они остановили автомобиль. Отмечается, что офицер Тревор Бертон (Trevor Burton) почувствовал из машины запах каннабиса, затем постучал в окно и заявил, что намерен провести обыск.

Наркотиков в салоне авто обнаружено не было, однако когда полицейский попытался задержать Лоус, модель начала сопротивляться. Прокурор Гейнор Бинг (Gaynor Byng) отметила, что девушка «стала агрессивной: кричала, ругалась, еле держалась на ногах и ткнула пальцем в лицо офицера». После этого офицер схватил онлайн-звезду за запястье, и в этот момент она подняла колено и ударила мужчину в пах.

Защитник модели в суде отметил, что в тот же день она стала жертвой домогательств: неизвестный мужчина толкнул ее на кровать и попытался изнасиловать. Героиня материала выбралась из его рук и покинула мероприятие. «Она не хотела, чтобы рядом с ней находились мужчины. Возможно, это объясняет, почему она сопротивлялась офицеру», — подчеркнул он.

Лоус приговорили к выполнению 60 часов общественных работ. Кроме того, ей необходимо выплатить штраф и компенсацию в размере 140 фунтов стерлингов (14 тысяч рублей).

В декабре 2020 года россиянка стала жертвой домогательств на приеме у VIP-массажиста. По словам 19-летней девушки, она увидела объявление о бесплатном массаже всего тела в Telegram. Во время процедуры массажист начал склонять ее к действиям сексуального характера. Героиня покинула место происшествия и обратилась в полицию.