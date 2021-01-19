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В Германии создали фонд для обхода санкций против «Северного потока-2»

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Фото: Jens Büttner / picture alliance via Getty Images

В Германии создали экологический фонд для обхода санкций против «Северного потока-2». Организация уже начала ввести свою деятельность, заявил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью немецкому изданию Schweriner Volkszeitung.

О планах учредить экологический фонд стало известно в начале января 2021 года. Тогда сообщалось, что он будет заниматься проектами в области защиты окружающей среды, природы и климата. Помимо этого, организация будет иметь возможность вести коммерческую деятельность. То есть компании, участвующие в проекте газопровода, смогут предоставлять свои услуги фонду и не взаимодействовать с оператором строительства напрямую.

Как стало известно 19 января 2021 года, США ввели санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», который планировали использовать для завершения строительства газопровода. После этого из проекта вышла швейцарская cтраховая компания Zurich Insurance Group. Помимо нее проект покинули германский концерн Bilfinger, у которого было заключено несколько контрактов с оператором газопровода — компанией Nord Stream 2, датская инжиниринговая компания Ramboll. Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.

В Кремле уже ответили на новые санкции США против газопровода. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российская сторона все еще рассчитывает на завершение проекта.

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