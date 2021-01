В «Би-би-си» назвали убившего актрису продюсера талантливым и извинились

Британская телерадиокомпания «Би-би-си» опубликовала новость о смерти американского музыкального продюсера и звукорежиссера Фила Спектора, назвав его «талантливым, но с недостатками». Как сообщает Daily Mail, это вызвало волну негодования от зрителей, после чего были выпущены извинения за формулировку.

В «Би-би-си» подтвердили, что получили жалобы на заголовок об убившем актрису продюсере. В компании добавили, что «поменяли его в течение нескольких минут». Также СМИ удалило твит, в котором содержалась первоначальная формулировка.

«Срочная новость о смерти Фила Спектора была опубликована с заголовком, который не соответствовал нашим редакционным стандартам», — говорится в обращении. Представитель «Би-би-си» подчеркнул, что они «приносят извинения за эту ошибку».

Спектор умер 17 января в 81 год. С 2009 года он отбывал тюремный срок за убийство 40-летней актрисы и фотомодели Ланы Кларксон. Он сотрудничал с Шер и Тиной Тернер, его творчество повлияло на Beach Boys и Брюса Спрингстина. Именно Спектор подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles — Let It Be. Однако с конца 1970-х продюсер заперся у себя дома и почти полностью прекратил карьеру из-за зависимости от алкоголя и наркотиков.

Лана Кларксон погибла в 2003 году. Адвокаты продюсера утверждали, что актриса совершила самоубийство из-за депрессии. После показаний четырех женщин о том, что Спектор угрожал им оружием, присяжные в итоге вынесли обвинительный приговор. Его посадили на 19 лет.