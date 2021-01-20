«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд и вышел на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в перенесенном матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 20 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами в концовке встречи отметились Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 38 очков и выйти на первое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 26 очков, клуб находится на 11-й позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 26 января на выезде сыграет с «Вест Бромвичем». «Астон Вилла» тремя днями раньше дома встретится с «Ньюкаслом».