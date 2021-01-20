Порноактриса купила замок для съемок фильмов

Американская порноактриса Мия Малкова (Mia Malkova) купила замок в штате Орегон, где планирует снимать фильмы для взрослых. За покупку звезда заплатила почти четыре миллиона долларов (более 286 миллионов рублей). Об этом сообщает The Oregonian.

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Партнером Малковой в сделке выступил продюсер Эли Такер (Eli Tucker). По его словам, вместе с актрисой они планируют превратить замок в «Диснейленд для взрослых», где можно будет создавать контент. Однако Такер добавил, что замок не станет площадкой для мероприятий. Покупку изданию New York Post прокомментировали риелторы, которые занимались оформлением сделки. Они заявили, что не знали, чем именно занимаются покупатели объекта, но отметили, что владельцы могут делать со своей собственностью все, что хотят.

Особняк площадью более тысячи квадратных метров располагается на участке размером в 2,5 гектара. Внутри находятся пять спален, пять ванных комнат, двухэтажная библиотека, тренажерный зал и крытое помещение «Оазис», где есть бар. Интерьер дома выполнен в замковом стиле с винтовой лестницей, массивными балками, каменной кладкой, камином и декоративными элементами, напоминающими фамильные гербы и доспехи. Малкова назвала дизайн «причудливым» и добавила, что планирует оборудовать на участке бассейн и построить подобие пиратского корабля.

В декабре 2020 года Малкова объявила о выпуске календаря на 2021 год, в котором разместила свои откровенные снимки в нижнем белье. По задумке актрисы, для разных месяцев она позировала в разных комплектах и купальниках. В итоге подписчики звезды оказались в восторге от ее идеи.

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