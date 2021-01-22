Вирусолог оценил необходимость самоизоляции в период вакцинации

Самоизоляция оправдана в период между получением первой и второй доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, вирусолог Михаил Щелканов. Его слова приводит «Интерфакс».

Щелканов отметил, что согласно рекомендациям, за две недели до первой вакцинации и все три недели между первой и второй дозой препарата надо предпринимать максимальные усилия, чтобы не заболеть. «Кстати, здесь можно, наверное, даже пойти на ту самоизоляцию, к которой мы привыкли, здесь она действительно оправдана», — отметил он.

Специалист добавил, что по правилам вакцинацию нужно проводить до периода эпидемии, однако сейчас выбора нет. «Мы вынуждены бороться немножко не по правилам», — сказал Щелканов.

Массовая вакцинация россиян стартовала 18 января по поручению президента Владимира Путина. Однако отдельным группам граждан прививка стала доступна с 5 декабря прошлого года. Прививку делают двухкомпонентной вакциной российского производства «Спутник V».