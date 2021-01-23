Плющенко рассказал об избивавших детей тренерах из своей академии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренерах своей академии, уличенных в рукоприкладстве. Об этом сообщает Tatler.

Спортсмен вспомнил, что несколько специалистов били своих подопечных. Он дважды делал им замечание, а затем уволил. «Со своими детьми можете делать что угодно, но не в моей школе», — добавил Плющенко. Он также отметил, что юных фигуристов мотивировать применением физической силы. По мнению фигуриста, для этих целей подходят слова и взгляд.

Плющенко завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде 2006 года в Турине. Спустя восемь лет россиян стал победителем Игр в Сочи в командном турнире.

В 2017 году Плющенко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся тренерской деятельностью и открыл собственную академию.