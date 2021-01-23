На старейший коньячный завод Крыма нашлись покупатели

На старейший коньячный завод Крыма — «Коктебель» — нашлись покупатели. Как сообщает РБК, к торгам допустили трех претендентов: арендатора имущества завода ООО «Завод марочных вин «Коктебель», петербургскую компанию «НТЦ «Кристаллкор» и Андрея Шкловского.

На торги завод выставили в середине января. В список его имущества входят 73 нежилых здания (производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости), а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково. Стартовая цена — 100 миллионов рублей, победителя торгов назовут 26 января.

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«Коктебель» — старейший производитель коньяков и вин в Крыму. В структуру предприятия входят три завода: в Коктебеле, Щебетовке (Большая Феодосия) и Симферополе. Контрольный пакет акций завода с 2001 года принадлежал группе компаний «Союз-Виктан», которая объявила о своем банкротстве в 2009 году. Ее активы перешли в аренду ООО «Крымская водочная компания», а в сентябре 2011 года собственник люксембургской инвестиционной фирмы Eastern Beverage Company S.A. Нил Смит объявил о приобретении этой компании. В 2012-м «Коктебель» признали банкротом.

С 2015 года имущество производителя у местных властей арендует ООО «Завод марочных вин «Коктебель», фирмой владеют владеют ООО «Гатчинский спиртовой завод» (99,8 процента) и Елена Якубчик (0,20 процента). Сам Гатчинским спиртовым заводом, который производит этиловый спирт для кондитерской и алкогольной промышленности, владеют Елена и Михаил Якубчик. Второй претендент — «Кристаллкор» — занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компанией владеют Андрей Титков (95 процентов) и Владимир Тимофеев (5 процентов).

В 2020 году власти Крыма продали компании «Южный проект», являющейся структурой банка «Россия», 100 процентов акций крупнейшего в регионе винзавода «Массандра». Итоговая сумма сделки составила 5,327 миллиарда рублей. Новый акционер винзавода гарантировал, что бренд будет сохранен.