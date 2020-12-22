Стали известны подробности продажи завода «Массандра»

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов раскрыл подробности продажи завода «Массандра». Стало известно, что новый акционер винзавода гарантировал, что бренд будет сохранен. Об этом сообщает ТАСС.

«Они и так уже многое потеряли за период украинский, безнадежно отстали по технологиям. Единственное, что удалось сохранить, — это сам бренд и само понятие. Но это условие продажи, и это все сохранится», — прокомментировал он.

Ранее «Массандру» приватизировали. 100 процентов акций производителя алкоголя выкупила компания «Южный проект» (структура банка «Россия»). Итоговая сумма сделки составила 5,327 миллиарда рублей. Осенью 2020 года крымское руководство преобразовало государственное унитарное предприятие в акционерное общество. Уставной капитал компании составил 3,576 миллиарда рублей. В итоге 100 процентов акций «Массандры» оказались у Минимущества региона.

Винзавод «Массандра», основанный более 120 лет назад, — одно из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В состав хозяйства, кроме головного завода, входят еще восемь филиалов. По информации ТАСС, в ближайшие три года на модернизацию и реконструкцию завода потребуется около 12 миллиардов рублей.