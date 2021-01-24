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Посольство России в США прокомментировал смерть Ларри Кинга

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Ларри Кинг
Ларри Кинг
Фото: LUCAS JACKSON / Reuters

Посольство России в США прокомментировал смерть Ларри Кинга. Соответствующее сообщение было размещено в официальном Facebook-аккаунте диппредставительства.

Представители посольства выразили соболезнования в связи с кончиной американского телеведущего, интервьюера и писателя. В заявлении отмечается, что Кинг был «единственным в своем роде, профессионалом, легендой». Российские дипломаты рассказали, что ведущего будут помнить за его умение вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность рассказать свои истории. Также подчеркивается, что за долгие годы работы Кинг взял интервью у десятков тысяч политиков, религиозных деятелей и бизнесменов, кинозвезд и самых разных знаменитостей.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет скончался Ларри Кинг. Причина смерти не уточняется, однако 3 января телеведущего госпитализировали с коронавирусом.

С 1985 по 2010 год Кинг вел на CNN собственное шоу Larry King Live. Позднее он создал программу Larry King Now, которая выходит на Hulu и канале RT America. Кинг два раза удостаивался премии Пибоди, получил «Эмми», у него есть собственная звезда на Аллее славы в Голливуде.

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