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Начальник генштаба Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией

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Мигель Анхель Вильярроя
Мигель Анхель Вильярроя
Фото: Marta FernÃ¡Ndez Jara / Keystone Press Agency / Global Look Press

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией. Об этом передает El Mundo.

В различных СМИ появились сообщения о том, что генерал использовал свое служебное положение для того, чтобы поставить себе и своим подчиненным вакцину от коронавируса вне очереди. Начальник генштаба в письме министру обороны заявил, что не нарушал установленных правил, однако все же попросил об отставке.

Ранее сообщалось, что в Испании поставят на учет отказавшихся сделать прививку вакцины от коронавируса. Вакцинация при этом будет добровольной. Возможно, прививку должны будут сделать даже те, кто переболел COVID-19.

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