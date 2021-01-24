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В здании Вестминстерского дворца сработала пожарная сигнализация

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Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где находится британский парламент, передает газета Daily Express.

Видео с места, опубликованное в Twitter, запечатлело столб черного дыма, поднявшийся над дворцом. Автор записи высказал мнение, что в здании мог начаться пожар, однако отметил, что не видел языков пламени.

В пожарной службе британской столицы отреагировали на инцидент и заявили, что сигнализация сработала по ошибке. Они заверили, что возгорания в здании нет. Напугавшим людей «дымом» оказался пар с крыши.

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