Участники «тарифного майдана» осадили госдачу Зеленского

В Киеве участники «тарифного майдана» осадили госдачу президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе, передает «Страна.ua».

Около 30 человек пикетировали резиденцию главы государства с требованиями ввести мораторий на повышение тарифов. Протестующие бросили несколько платежек под забор дачной территории, которая была оцеплена полицией. Они пообещали 26 января перекрыть трассу Киев — Харьков.

Акция возле резиденции Зеленского завершена. Выступления против повышения тарифов также прошли в Киеве, возле офиса президента, и в других украинских городах.

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Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Херсонской области агента ФСБ и самопровозглашенной Луганской народной республики по прозвищу Джигурда. По данным оперативников, ему было поручено спровоцировать на Украине «тарифный майдан».

«По замыслу российских спецслужб, это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии — распространить и по всей стране», — утверждают в СБУ.

В январе «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. В конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.