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Приставы пришли к россиянке по поводу долга и спасли ее от пожара

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Фото: УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу

Судебные приставы пришли к жительнице Новокузнецка из-за ее долгов по алиментам, а вместо этого потушили пожар в квартире и спасли жильцов, сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Кемеровской области.

Сотрудники ведомства приехали по адресу и увидели дым, идущий из щелей входной двери. К тому моменту задымление распространилось на весь подъезд. Мужчины начали стучать в дверь и разбудили людей внутри. Женщина впустила приставов внутрь, и они сами потушили очаг возгорания — оказалось, что россиянка поставила обед разогреваться на плиту и уснула вместе с гражданским супругом. Паре была оказана первая медицинская помощь, после чего должницу доставили на прием к дознавателю.

Долг женщины составляет 260 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о неуплате алиментов (статья 157 УК).

Ранее российские власти одобрили создание алиментарного фонда, который может появиться в стране в течение года. Организация будет помогать более эффективно разыскивать должников.

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